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Назван топ направлений для путешествий в России

Исследование: Краснодарский край стал популярным регионом среди арендующих недвижимость туристов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Самым популярным регионом России, где туристы посуточно снимали загородную недвижимость, по итогам июня стал Краснодарский край — доля региона в общем спросе составила 21%. Об этом говорится в исследовании «Авито Недвижимости», с которым ознакомились «Известия» 10 июля.

На втором месте — Московская область с долей 6%, третье место делят Крым и Дагестан (4%).

«Более 50% спроса на посуточную аренду объектов загородной недвижимости приходится всего на девять регионов — на Краснодарский край, Московскую область, Крым, Дагестан, Ленинградскую и Челябинскую области, Алтайский край, Башкортостан и Татарстан. В то же время более половины всех предложений краткосрочной аренды загородного жилья сконцентрировано всего в семи регионах России», — уточнил руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

Он отметил, что такие показатели говорят о низкой степени проникновения диджитал-инструментов на рынке внутреннего туризма страны.

При этом в целом, по данным платформы, спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости в РФ за год увеличился на 26%, а за месяц — на 52%.

Аналитики также определили наиболее недооцененные и переоцененные локации в первом летнем месяце. Так, российским субъектом с наибольшим ажиотажем вокруг краткосрочной аренды загородной недвижимости стал Алтайский край (доля спроса на 84% выше доли предложения). В топ-6 по этому показателю также вошли Татарстан (80%), Башкортостан (68%), Челябинская, Самарская (40%) и Нижегородская области (40%).

В то же время в Московской, Ярославской и Ленинградской областях соотношение долей спроса и предложения краткосрочной аренды загородного жилья было примерно одинаковым. По мнению экспертов, это говорит о зрелости рынков этих регионов.

«Жители двух столиц используют такие объекты в соседних регионах для поездок на выходные, снимают для празднования дней рождения и выпускных», — добавили там.

Кроме того, наиболее переоцененными названы Крым, где доля спроса на 63% меньше доли предложения, Дагестан (–57%) и Калужская область (–34%). В результате объекты недвижимости на этих территориях могут быть выставлены на арендном рынке дольше, чем в среднем по РФ.

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Ранее, 30 июня, в «Яндекс Путешествиях» рассказали «Известиям», что лидером по росту спроса россиян среди зарубежных направлений в июне стал Азербайджан.

До этого,18 июня, сервис OneTwoTrip сообщил, что популярными направлениями для семейных поездок в России среди опрошенных путешественников стали Санкт-Петербург, Адлер, Москва, Эсто-Садок, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Анапа, Калининград и Владивосток.

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