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Пассажиры рейса Стамбул – Москва пожаловались на 11-часовую задержку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пассажиров рейса Стамбул – Москва авиакомпании Red Wings задержали в Турции более чем на 11 часов.

По данным «Известий», людям не предоставили ни условий для ожидания, ни какой-либо конкретной информации о рейсе. Задержку объяснили ремонтом колес на самолете.

Также отмечается, что у одной из пассажирок сотрудники аэропорта попытались забрать предоставленную инвалидную коляску, игнорируя попытки объяснить, что женщине будет тяжело передвигаться на костылях.

Еще одним фактором для усиления напряженности стала нехватка еды и воды, несмотря на выдачу талонов на питание в местном фудкорте.

Один из очевидцев показал кадры небольшого диалога с представительницей авиакомпании, к которой он обратился, чтобы прояснить ситуацию. В ответ женщина пригрозила вызвать полицию.

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Ранее, 5 июля, сообщалось, что в аэропорту Пулково люди около суток ждали вылета в Анталью.

2 июля стало известно, что транспортная прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров после задержки двух авиарейсов в Анталью.

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