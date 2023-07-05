Рейс из Санкт-Петербурга в Анталью задержали почти на сутки
Очередной рейс из Санкт-Петербурга в Анталью не отправляется уже почти сутки. Об этом 5 июля сообщается на сайте аэропорта Пулково.
На горячей линии аэропорта задержку объясняют тем, что предыдущий самолет поздно приземлился.
Информации о положении пассажиров пока нет. Между тем в Turkish Airlines объяснили, что услуги по предоставлению жилья оказываются, если клиент обратился в службу поддержки.
Ранее, 2 июля, стало известно, что транспортная прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров после задержки двух авиарейсов в Анталью.
О задержке рейса из Санкт-Петербурга в Анталью сообщалось в ночь на 2 июля. Рейс задержали более чем на 24 часа.