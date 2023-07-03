Прокуратура организовала проверку после задержки рейса из Санкт-Петербурга в Анталью
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- Прокуратура организовала проверку после задержки рейса из Санкт-Петербурга в Анталью
После задержки авиарейсов из Санкт-Петербурга в Анталью транспортная прокуратура организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 2 июля.
«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров в связи с задержками 1 и 2 июля 2023 года рейсов иностранной авиакомпании до Турции», — говорится в публикации.
По предварительным данным, задержки произошли по техническим причинам.
Как сообщает 78.ru, два рейса вылетели в Анталью из Пулково вечером 2 июля. Третий рейс должен состояться 3 июля.
О задержке рейса из Санкт-Петербурга в Анталью стало известно в ночь на 2 июля. Рейс задержали более чем на сутки.