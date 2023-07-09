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США усомнились в разладе НАТО из-за поставок кассетных боеприпасов ВСУ

В Белом доме отвергли возможный разлад НАТО из-за поставок кассетных боеприпасов ВСУ
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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США не ожидают, что решение передать Украине кассетные боеприпасы спровоцирует разлад среди участников Североатлантического альянса. Об этом в воскресенье, 9 июля, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга в Белом доме.

Он также подчеркнул, что использование данного типа вооружений будет ограничено рядом условий. В частности, Киев взял на себя обязательство не применять кассетные боеприпасы на территории РФ.

Ранее в этот день стало известно, что власти ряда стран, входящих в НАТО, раскритиковали решение Вашингтона отправить кассетные боеприпасы на Украину. Так, против выступили премьер-министр Великобритании Риши Сунак, его итальянская коллега Джорджа Мелони и глава минобороны Испании Маргарита Роблес.

7 июля стало известно, что США одобрили поставку кассетных боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам. Она вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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