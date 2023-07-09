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Глава МИД Турции обсудил с Лавровым зерновую сделку и ситуацию на Украине

Лавров указал главе МИД Турции на деструктивность поставок техники Украине

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Фото: ТАСС/Сандурская Софья
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Шаги по поставкам киевскому режиму военной техники могут привести только к негативным последствиям. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом 9 июля.

«Внимание Анкары было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму. Соответствующие шаги, как было подчеркнуто, могут привести только к негативным последствиям», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

В ходе разговора стороны обменялись мнениями о последних событиях вокруг Украины. В частности, диалог касался ситуации с возвращением главарей «Азова» (террористическая организация запрещена в РФ) из Стамбула в Киев.

Министры пришли к выводу о необходимости сохранять и укреплять доверительный характер отношений между Москвой и Анкарой.

Во время встречи состоялось также обсуждение перспектив дальнейшего взаимодействия по обеспечению глобальной продовольственной безопасности.

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Ранее в этот день о телефонном разговоре глав других внешнеполитических ведомств заявила турецкая сторона.

В этот же день сообщалось, что Лавров с Фиданом обсудили также ситуацию вокруг зерновой сделки и обстановку на Украине.

Ранее, 8 июля, стало известно, что Киев и Анкара подписали меморандум о развитии производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, Киев также работает над увеличением производства оружия в Украине.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским один на один в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча шла более 2,5 часов.

7 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с интересом ожидают результатов переговоров Эрдогана и Зеленского, которые пройдут в Стамбуле.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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