Глава МИД Турции обсудил с Лавровым зерновую сделку и ситуацию на Украине

Главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров обсудили по телефону ситуацию вокруг зерновой сделки и обстановку на Украине. Об этом 9 июля сообщил источник ТАСС.

«В ходе переговоров министры обсудили Украину и последние события вокруг Стамбульского соглашения по зерну», — сообщил он.

Накануне Фидан провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсуждались вопросы расширения НАТО, встречи в верхах альянса в Вильнюсе, продления действия механизма трансграничной помощи Сирии по линии ООН и последние события на Украине.

Также 8 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 июля заявил, что рассчитывает обсудить вопрос продления зерновой сделки с президентом России Владимиром Путиным как по телефону, так и во время личной встречи.

5 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что оснований для продления зерновой сделки на данный момент нет, однако еще есть время для выполнения российской части договоренностей. Он указал, что решение о продлении пока официально не объявлено, оно будет обнародовано своевременно.

В тот же день Фидан отметил, что Анкара привержена идее продления зерновой сделки. По его словам, Турция смогла обеспечить переговоры по важнейшим темам.

Срок сделки истекает 17 июля.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.