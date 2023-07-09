Киев и Анкара подписали меморандум о развитии производства БПЛА на Украине

Киев и Анкара подписали меморандум о развитии на Украине производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 8 июля сообщил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

«Подписал меморандум с турецким министерством промышленности и технологий о развитии производства БПЛА на Украине», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским один на один в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча шла более 2,5 часов.

7 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с интересом ожидают результатов переговоров Эрдогана и Зеленского, которые пройдут в Стамбуле.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.