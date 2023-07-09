Реклама
Прямой эфир
Спорт
Теннисистка Андреева в 16 лет вышла в 1/8 финала Уимблдона
Общество
Жителей Московского региона предупредили о рекордном похолодании
Мир
Глава МИД Франции заверила Украину в продолжении поддержки
Происшествия
В Ленобласти полицейский убил нового возлюбленного сожительницы у нее в квартире
Общество
В Сочи спасли выброшенного на пляж дельфина
Происшествия
В Москве 7-летний мальчик погиб после падения с 10-го этажа
Мир
В России начался подсчет голосов на выборах президента Узбекистана
Общество
«Известия» показали процедуру приема добровольцев на службу по контракту
Мир
Пять человек погибли при обрушении здания после взрыва газа в Пакистане
Общество
«Известия» показали возникшую на Крымском мосту пробку со стороны Керчи
Мир
В Литве запретят использование дронов на время саммита НАТО
Экономика
Россия стала основным поставщиком газа в Испании за июнь

NYT рассказала о трудностях украинских беженцев с трудоустройством в Британии

0
Фото: Global Look Press/Frank Rumpenhorst
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские беженцы сталкиваются с проблемами при поиске работы в Великобритании, учитывая тот факт, что на родине они считались профессионалами. О судьбе одного из таких украинцев рассказала газета The New York Times в материале от 8 июля.

Хирург-травматолог Самер аль-Шейх дважды покидал постоянное место жительства из-за боевых действий: сначала в возрасте 16 лет из-за войны в Ираке, а затем ему пришлось бежать с Украины из-за напряженной политической обстановки.

Спустя почти 1,5 года врач так и не смог получить работу по специальности в Британии. Ранее он подрабатывал грузчиком в одном из лондонских супермаркетов, но и эту работу мужчина потерял.

«По словам защитников прав беженцев, из-за языкового барьера и обременительного процесса переаттестации многие врачи, покинувшие Украину, вообще перестали работать в медицине. Вместо этого высококвалифицированные медицинские работники часто соглашаются на низкоквалифицированную работу, просто чтобы свести концы с концами», — отметил он.

В заключение аль-Шейх добавил, что если в Великобритании у него ничего не получится, то он будет вынужден вернуться обратно на Украину.

Нежелательные лица: в ЕС растут разногласия по поводу мигрантов
Польша и Венгрия пытаются заблокировать соглашение о квотах на прием беженцев

Вместе с тем в других странах некоторые украинские беженцы намеренно отказываются выполнять работу, которую им предлагают власти. Так, они начали чаще отказываться идти на сезонные работы по сбору ягод в городах Финляндии, поскольку не хотят лишиться социальных пособий, говорится в материале местного издания от 8 июля. Финский депутат Миа Лайхо возмутилась сложившейся ситуацией. Она отметила, что работа в Финляндии приносит намного больше выгоды, чем жилье на пособия.

В тот же день российский сенатор Алексей Пушков заявил, что приезд беженцев с Украины в европейские государства привел к разрушению их социальной ткани. По его мнению, что Евросоюз повторяет те же ошибки, что были совершены при наплыве мигрантов из Косово, Северной Африки и Среднего Востока.

5 июля журналист Niezalezny Dziennik Polityczny Макер Галаш написал в своем материале, что, открыв границы беженцев с Украины, власти Польши распахнули ворота в ад. Отмечается, что Польша совершила фатальную ошибку, разрешив разместить украинских беженцев на территории страны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023