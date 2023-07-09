Украинские беженцы сталкиваются с проблемами при поиске работы в Великобритании, учитывая тот факт, что на родине они считались профессионалами. О судьбе одного из таких украинцев рассказала газета The New York Times в материале от 8 июля.

Хирург-травматолог Самер аль-Шейх дважды покидал постоянное место жительства из-за боевых действий: сначала в возрасте 16 лет из-за войны в Ираке, а затем ему пришлось бежать с Украины из-за напряженной политической обстановки.

Спустя почти 1,5 года врач так и не смог получить работу по специальности в Британии. Ранее он подрабатывал грузчиком в одном из лондонских супермаркетов, но и эту работу мужчина потерял.

«По словам защитников прав беженцев, из-за языкового барьера и обременительного процесса переаттестации многие врачи, покинувшие Украину, вообще перестали работать в медицине. Вместо этого высококвалифицированные медицинские работники часто соглашаются на низкоквалифицированную работу, просто чтобы свести концы с концами», — отметил он.

В заключение аль-Шейх добавил, что если в Великобритании у него ничего не получится, то он будет вынужден вернуться обратно на Украину.

Вместе с тем в других странах некоторые украинские беженцы намеренно отказываются выполнять работу, которую им предлагают власти. Так, они начали чаще отказываться идти на сезонные работы по сбору ягод в городах Финляндии, поскольку не хотят лишиться социальных пособий, говорится в материале местного издания от 8 июля. Финский депутат Миа Лайхо возмутилась сложившейся ситуацией. Она отметила, что работа в Финляндии приносит намного больше выгоды, чем жилье на пособия.

В тот же день российский сенатор Алексей Пушков заявил, что приезд беженцев с Украины в европейские государства привел к разрушению их социальной ткани. По его мнению, что Евросоюз повторяет те же ошибки, что были совершены при наплыве мигрантов из Косово, Северной Африки и Среднего Востока.

5 июля журналист Niezalezny Dziennik Polityczny Макер Галаш написал в своем материале, что, открыв границы беженцев с Украины, власти Польши распахнули ворота в ад. Отмечается, что Польша совершила фатальную ошибку, разрешив разместить украинских беженцев на территории страны.