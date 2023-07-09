Самая дешевая квартира в московских новостройках продается за 5,4 млн рублей

В июле 2023 года минимальная стоимость первичной квартиры в границах МКАД составила 5,4 млн рублей. Это лот площадью 23 кв. м в районе Люблино. Об этом «Известиям» 9 июля сообщили аналитики агентства недвижимости DOLGOV PRO.

«Сейчас в экспозиции на рынке недвижимости Москвы присутствует достаточный объем квартир-студий, которые можно приобрести за 5,4–6,4 млн руб. При этом год назад входной порог был выше — от 5,5 млн до 6,5 млн рублей», — сказали эксперты.

Также они сообщили, что минимальная стоимость жилого квадратного метра на рынке первичной недвижимости на данный момент составляет 162 тыс. рублей. Такое предложение представлено в Косино-Ухтомском районе столицы.

По данным аналитиков, объем предложения на столичном рынке новостроек также вырос: за период с марта по май 2023 года на рынке недвижимости Московского региона в экспозиции находилось 52,5 тыс. лотов в 411 жилых комплексах, что аналогично показателями зимнего периода текущего года. Год назад, весной 2022 года, предложение в новостройках Москвы значительно уступало в количестве лотов — на 34% и составляло 34,8 тыс. в 329 жилых комплексах.

Кроме того, по информации специалистов, сейчас рынок недвижимости постепенно восстанавливает свои докризисные позиции после резкого роста сделок в марте 2022 года и дальнейшего длительного снижения более чем на 50% к апрелю и маю из-за геополитической ситуации в мире. К примеру, за три весенних месяца текущего года мы действительно увидели положительную динамику: было зарегистрировано на 18% больше договоров, чем зимой 2023 года (5,3 тыс. договоров), и на 15% больше, чем в тот же период 2022 года.

«Высокая активность покупателей в 2023 году была связана с совокупностью следующих факторов: дополнительные стимулирующие скидки от застройщиков; изменения, которые коснулись практически всех ипотечных программ на рынке; и, конечно же, появление новых проектов на старте продаж с выгодными ценами и условиями приобретения», — сказал генеральный директор брокерского агентства недвижимости DOLGOV PRO Дмитрий Долгов.

Ранее в этот день «Известиям» аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» рассказали, что за год цены на новостройки снизились в четырех из десяти округов Подмосковья. Наибольшее падение средней стоимости 1 кв. м за год произошло в Одинцово — на 10,8%, до 205,4 тыс. рублей.