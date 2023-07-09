Названы районы Подмосковья с самыми подешевевшими новостройками

За год цены на новостройки снизились в четырех из десяти округов Подмосковья. Наибольшее падение средней стоимости квадратного метра за год произошло в Одинцове — на 10,8%, до 205,4 тыс. рублей, рассказали «Известиям» аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По данным экспертов, на втором месте — г.о. Котельники, где за год цены снизились на 8,6%, до 168,7 тыс. рублей. На третьем месте по снижению — г.о. Лыткарино на 7,2%, до 133,1 тыс. рублей. Минимальное снижение на 0,8% отмечается в г.о. Химкинский, где средняя цена «квадрата» составила 177,3 тыс. рублей.

«Снижение цен в этих локациях связано с коррекцией цен у крупнейших застройщиков. В некоторых проектах снижение цен за год составило до 20% в связи с тем, что вышли новые объемы в реализацию», — пояснила руководитель отдела аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.

Самое бюджетное жилье по минимальной стоимости лота расположено в г.о. Балашиха (2,9 млн рублей), в г.о. Ленинский (3 млн рублей) и в г.о. Лыткарино (3,1 млн рублей), добавили аналитики.

В остальных округах средневзвешенная стоимость квадратного метра выросла от 1,7 до 10,4%, сказали в компании.

По информации аналитиков, лидером по росту стал г.о. Мытищинский, в котором цена за год увеличилась с 186,2 до 205,5 тыс. рублей (+10,4% за год). Прирост цен в локациях связан ростом стадии строительной готовности в крупных проектах.

Ранее в этот день сообщалось, что за первое полугодие 2023 года средневзвешенная стоимость квадратного метра на первичном рынке ТиНАО снизилась на 2,1% и составила 226,6 тыс. рублей.