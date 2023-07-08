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Новостройки в Новой Москве подешевели на 2,1% с начала года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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За первое полугодие 2023 года средневзвешенная стоимость квадратного метра на первичном рынке ТиНАО снизилась на 2,1% и составила 226,6 тыс. рублей. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «Бон Тон».

По итогам июня 2023 года средневзвешенная цена квадратного метра первичного рынка в НАО составила 231 тыс. рублей, что ниже показателя начала года на 1,9%, и в ТАО — 125 тыс. рублей (–3,0% за полгода), уточнили эксперты.

«Средняя цена квартиры на первичном рынке в НАО составляет 10,8 млн рублей, что на 5,0% меньше показателей января, и в ТАО — 8,2 млн рублей (+0,8 за полгода)», — рассказали специалисты.

В НАО самая высокая средняя цена лота наблюдается в поселении Внуковское — 12,8 млн рублей (–2,5% за полгода), самая низкая средняя цена лота в поселении Филимонковское — 7,4 млн рублей (–0,2% за полгода), рассказали аналитики.

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Ранее, 6 июля, аналитики «Метриум» и девелоперской компании «Аеон Девелопмент» сообщили «Известиям», что за последние три года доля многокомнатных квартир в московских новостройках сократилась с 25% до 6% от общего объема предложения.

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