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Стоимость аренды жилья в Лондоне достигла рекордного уровня

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В Лондоне зафиксировали самые высокие цены на аренду квартир за последние семь лет. В мае средняя арендная плата в столице Англии составила £2234, за год показатель вырос на 13%. Отмечается, что часть британцев не может себе позволить снимать жилье, передает телеканал «Известия». Эксперты подчеркивают, что аренда недвижимости «съедает» большую часть дохода среднего класса. По словам аналитиков, жилье считается доступным, если на квартиру уходит до 30% от зарплаты.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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