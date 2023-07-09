Замгенпрокурора Узбекистана сообщил об отсутствии нарушений в ходе выборов

В ходе проведения досрочных выборов президента Узбекистана не зафиксировано нарушений. Об этом заявил журналистам заместитель генерального прокурора страны Шохрух Аминов 9 июля.

«На данный момент сообщения о каких-либо нарушениях, которые могли бы повлиять на ход голосования на выборах, к нам не поступали», — сказал Аминов в ходе брифинга в пресс-центре ЦИК.

По его данным, в генпрокуратуру поступило около 200 обращений, связанных с процедурой голосования.

Ранее в этот день пресс-служба ЦИК Узбекистана сообщила, что голосование на досрочных выборах президента Узбекистана началось практически на всех 10 784 избирательных участках. Отмечается, что на выборы аккредитовано порядка 800 международных наблюдателей, которые представляют несколько десятков государств и международных организаций, а также около 1,5 тыс. местных и иностранных журналистов.

Досрочные президентские выбора в стране — первые после внесения поправок в Конституцию. Нововведения, в частности, продлевают срок полномочий главы государства с пяти до семи лет. Таким образом, президент Шавкат Мирзиёев, занимающий свой пост с 2016 года, может баллотироваться повторно в этом году, а затем и в 2030-м.

Зампред ЦИК РФ Николай Булаев в свою очередь назвал выборы в Узбекистане функциональными. По его словам, выборы проходят комфортно как для избирателей, так и для членов избирательной комиссии. Также применяется технология «электронного списка избирателей».

Кандидатами от Экологической и Народно-демократической (НДПУ) партий стали их лидеры — Абдушукур Хамзаев и Улугбек Иноятов соответственно. Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) выдвинула Шавката Мирзиёева, а социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость») — первого зампреда Верховного суда Робахон Махмудову.