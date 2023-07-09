WSJ назвала дефицит танков причиной неудач в контрнаступлении Украины

Из-за дефицита военной техники и боеприпасов украинская армия не может захватить оборонительные линии Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщила газета The Wall Street Journal в материале от 9 июля.

Как сообщил изданию командир мотострелкового подразделения с позывным Вадос, для захвата российских позиций Вооруженные силы Украины (ВСУ) сначала должны обстрелять их, а затем продвинуться с помощью танков. Однако из-за недостатка бронемашин это осуществить невозможно.

На фоне этого украинские военные жалуются, что контрнаступление замедляется. Так, по словам Вадоса, за месяц он не участвовал ни в одной успешной операции в рамках контрнаступления — ВСУ, наоборот, теряли в ходе штурмов своих бойцов.

Ранее в этот день британский политолог Марк Галеотти заявил, что ВС РФ ведут боевые действия более эффективно, чем в начале спецоперации, не давая украинским националистам добиться заметных успехов в контрнаступлении. Как отметил политолог, ВСУ так и не осуществили прорыва ни на одном из направлений, что говорит о «неожиданном упорстве» российских сил.

Позднее, 8 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВСУ ежедневно сталкиваются с провалами в контрнаступлении.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские националисты не достигли целей ни на одном из направлений. По его словам, руководство боевиков, не считаясь с существенными потерями, по настоянию западных кураторов требует от командования продолжать наступление.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».