Батальон «Запад-Ахмат» пресекает любые попытки украинских националистов атаковать приграничные территории РФ. Работу военнослужащих в действии в воскресенье, 9 июля, показал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Даже новые тактики Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые заключаются в создании небольших диверсионных групп, не увенчались успехом.

На кадрах показано, как российские бойцы ведут Полторанина на огневую точку — там уже развернут минометный расчет. Он готовится нанести сокрушающий удар по бронетехнике украинской стороны. После обстрела над лесопосадкой поднялся белый густой дым — цель уничтожена.

«Была перегруппировка противника. На одной из их позиций уничтожены две единицы техники и определенное количество личного состава. Двухсотые и раненые у них были», — сказал заместитель командира роты батальона «Запад-Ахмат» с позывным Десантник.

Известно, что главная цель военнослужащих ВСУ — проникновение на государственную территорию РФ. Особенно активно они пытаются это сделать в темное время суток. Однако солдаты «Ахмата» делают всё, чтобы этого не произошло. На российских позициях выставлены посты, пулеметные гнезда, а огневые точки связывают лабиринты окопов, где можно передвигаться в полный рост. За украинской стороной наблюдают круглосуточно.

В середине июня глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» приступили к охране российской границы в Белгородской области. Он отметил, что силы «Ахмата» будут препятствовать проникновению украинских диверсантов на территорию региона.

12 июня состоялось подписание контракта между Минобороны России и добровольческим отрядом «Ахмат».

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.