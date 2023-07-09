Реклама
Прямой эфир
Спорт
Завершился второй этап ралли-марафона «Шелковый путь — 2023»
Мир
ЦИК признала состоявшимися выборы президента в Узбекистане
Общество
Уровень воды в реке Ие в Тулуне под Иркутском составил 824 см
Политика
Делегация Федерального собрания во главе с Матвиенко направляется в Китай
Мир
WSJ рассказала о передаче Польшей около 10 вертолетов Ми-24 Украине
Мир
В Нью-Йорке один человек погиб в результате стрельбы
Происшествия
Два человека пострадали в результате драки со стрельбой на западе Москвы
Общество
По факту ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области возбуждено уголовное дело
Общество
В минспорте Хакасии рассказали о проверках в спортшколе из-за кишечной инфекции
Мир
Австрийский нефтегазовый концерн OMV продолжит закупать российский газ
Мир
Захарова назвала киевский режим террористическим из-за удара по Крымскому мосту
Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк 18 снарядами калибра НАТО
Сюжет:

«Известия» показали работу батальона «Запад-Ахмат» в зоне спецоперации

0
Фото: скриншот видео
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Батальон «Запад-Ахмат» пресекает любые попытки украинских националистов атаковать приграничные территории РФ. Работу военнослужащих в действии в воскресенье, 9 июля, показал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Даже новые тактики Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые заключаются в создании небольших диверсионных групп, не увенчались успехом.

На кадрах показано, как российские бойцы ведут Полторанина на огневую точку — там уже развернут минометный расчет. Он готовится нанести сокрушающий удар по бронетехнике украинской стороны. После обстрела над лесопосадкой поднялся белый густой дым — цель уничтожена.

«Была перегруппировка противника. На одной из их позиций уничтожены две единицы техники и определенное количество личного состава. Двухсотые и раненые у них были», — сказал заместитель командира роты батальона «Запад-Ахмат» с позывным Десантник.

Известно, что главная цель военнослужащих ВСУ — проникновение на государственную территорию РФ. Особенно активно они пытаются это сделать в темное время суток. Однако солдаты «Ахмата» делают всё, чтобы этого не произошло. На российских позициях выставлены посты, пулеметные гнезда, а огневые точки связывают лабиринты окопов, где можно передвигаться в полный рост. За украинской стороной наблюдают круглосуточно.

Лишний состав: ВС РФ нанесли удар по тыловым объектам противника
Ощутимые потери не позволили ВФУ вовремя перегруппироваться и продолжить атаки

В середине июня глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» приступили к охране российской границы в Белгородской области. Он отметил, что силы «Ахмата» будут препятствовать проникновению украинских диверсантов на территорию региона.

12 июня состоялось подписание контракта между Минобороны России и добровольческим отрядом «Ахмат».

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023