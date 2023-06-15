Реклама
Прямой эфир
Экономика
Белоусов назвал оптимальный курс доллара для российской экономики
Общество
Васильченко рассказал о принятых мерах на фоне массовых отравлений сидром
Мир
Гутерриш счел важной инициативу африканских стран по Украине
Интернет и технологии
НМГ и «Ростелеком» запустят новый онлайн-кинотеатр
Интернет и технологии
Кириенко рассказал о работе над повышением уровня IT-индустрии в России
Наука и техника
Вице-президент VK Тоболь рассказал о роли искусственного интеллекта в бизнесе
Мир
Песков оценил слова Шольца и Макрона о желании поговорить с Путиным
Мир
Генпрокурор РФ провел встречу с армянским и азербайджанским коллегами
Экономика
Чекунков отметил перспективы сотрудничества РФ и КНР в сфере сельского хозяйства
Мир
Пранкеры Вован и Лексус разыграли Браудера от лица Порошенко
Мир
В ООН заявили о 70 случаях отклонения судов от маршрута в рамках зерновой сделки
Экономика
Глава Минэкономразвития Решетников отметил хорошую динамику в импорте
Сюжет:

Бойцы «Ахмата» приступили к охране границы в Белгородской области

Кадыров: бойцы батальона «Запад-Ахмат» приступили к охране границы в Белгородской области
0
Фото: ТАСС/Александр Река
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бойцы батальона «Запад-Ахмат» приступили к охране российской границы в Белгородской области. Об этом в четверг, 15 июня, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Он отметил, что силы «Ахмата» будут препятствовать проникновению украинских диверсантов на территорию региона.

«В районе населенного пункта Нехотеевка наши бойцы укрепляются на территории КПП. Теперь для бандитов граница закрыта. Наши подразделения заступили на дежурства и на пропускном пункте у села Казинка Грайворонского района», — заявил Кадыров.

Глава Чеченской Республики добавил, что взаимодействием с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, Минобороны России, погрануправлением ФСБ и Росгвардией занимаются депутат Госдумы Адам Делимханов и начальник отдела МВД по Курчалоевскому району Чечни Рустам Агуев.

Ранее, 12 июня, Делимханов принял участие в подписании контракта между Минобороны России и добровольческим отрядом «Ахмат». Он выразил уверенность в том, что контракт также подпишут все командиры добровольческих подразделений и отрядов.

22 мая украинские военные в течение нескольких часов обстреливали приграничные районы Белгородской области, а затем на территорию региона прорвалась диверсионная группа. На следующий день официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что остатки проникшей в Грайворонский округ диверсионной группы были отброшены на Украину, где по ним продолжались удары до полной ликвидации.

Завершить ликвидацию: режим КТО отменен после разгрома украинской ДРГ
В Белгородской области уничтожены более 70 террористов и девять единиц техники

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023