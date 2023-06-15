Бойцы «Ахмата» приступили к охране границы в Белгородской области

Бойцы батальона «Запад-Ахмат» приступили к охране российской границы в Белгородской области. Об этом в четверг, 15 июня, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Он отметил, что силы «Ахмата» будут препятствовать проникновению украинских диверсантов на территорию региона.

«В районе населенного пункта Нехотеевка наши бойцы укрепляются на территории КПП. Теперь для бандитов граница закрыта. Наши подразделения заступили на дежурства и на пропускном пункте у села Казинка Грайворонского района», — заявил Кадыров.

Глава Чеченской Республики добавил, что взаимодействием с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, Минобороны России, погрануправлением ФСБ и Росгвардией занимаются депутат Госдумы Адам Делимханов и начальник отдела МВД по Курчалоевскому району Чечни Рустам Агуев.

Ранее, 12 июня, Делимханов принял участие в подписании контракта между Минобороны России и добровольческим отрядом «Ахмат». Он выразил уверенность в том, что контракт также подпишут все командиры добровольческих подразделений и отрядов.

22 мая украинские военные в течение нескольких часов обстреливали приграничные районы Белгородской области, а затем на территорию региона прорвалась диверсионная группа. На следующий день официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что остатки проникшей в Грайворонский округ диверсионной группы были отброшены на Украину, где по ним продолжались удары до полной ликвидации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.