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Артиллерия ВС РФ сорвала попытку украинских националистов занять опорный пункт
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Артиллерия ВС РФ сорвала попытку украинских националистов занять опорный пункт

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Артиллерия Южной группировки войск российской армии пресекла попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) занять опорный пункт в нейтральной полосе на донецком направлении. Об этом рассказал неназванный боец гаубично-артиллерийского дивизиона РФ 9 июля.

Уточняется, что с украинской стороны было привлечено 10 человек.

«Был накат на нейтральный «опорник». Видимо, они решили, что его можно занять и использовать как плацдарм для совершения дальнейшего наступления. После первого же разрыва им стало понятно, что они обнаружены, что началась пристрелка. И да, их «догнали» при совершении отхода», — рассказал боец в беседе с «РИА Новости».

Также военнослужащий предположил, что в украинской группе были саперы для разминирования территории, так как традиционное число участников для подобных операций — максимум 3–4 человека.

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Ранее в этот день российская авиация на краснолиманском направлении нанесла удары по трем пунктам временной дислокации, складу боеприпасов, а также районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ. Также в рамках контрбатарейной борьбы удалось ликвидировать гаубицу Д-30 и расчет 120-миллиметрового миномета.

Тогда же пилоты ВС РФ точными ударами поразили объекты ВСУ на соледаро-артемовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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