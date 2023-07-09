Сэр Элтон Джон завершил свое прощальное турне

Британский музыкант Элтон Джон 8 июля в Швеции дал последний концерт в рамках своего прощального турне Farewell Yellow Brick Road, сообщает The Independent.

Шоу в Стокгольме знаменует собой конец гастрольной карьеры Элтона Джона после примерно 50 лет гастролей, которые включали более 4 тыс. выступлений в более чем 80 странах с момента начала его первого тура в 1970 году.

Всего тур Farewell Yellow Brick Road длился 330 дней.

Ранее, 25 июня, Элтон Джон дал последнее выступление на родине на музыкальном фестивале Гластонбери.

13 июня Billboard сообщил, что Элтон Джон уже заработал рекордные $887 млн во время своего еще не завершенного прощального тура, который получил название Farewell Yellow Brick Road Tour. По мнению специалистов, к последнему шоу, которое пройдет 8 июля в Стокгольме, эта сумма превысит $1 млрд. В период до 30 мая музыкант уже провел 309 выступлений, которые посетили в общей сложности 5,7 млн человек.

Прощальный тур Элтона Джона оказался самым кассовым в истории еще в январе 2023 года: артист собрал на 278 концертах около $820 млн. Всего в туре запланировано 333 концерта.

На счету Элтона Джона 30 студийных альбомов. Их продали в мире тиражом свыше 300 млн копий.