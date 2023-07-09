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Сэр Элтон Джон завершил свое прощальное турне

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Фото: Global Look Press/Sven Hoppe
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Британский музыкант Элтон Джон 8 июля в Швеции дал последний концерт в рамках своего прощального турне Farewell Yellow Brick Road, сообщает The Independent.

Шоу в Стокгольме знаменует собой конец гастрольной карьеры Элтона Джона после примерно 50 лет гастролей, которые включали более 4 тыс. выступлений в более чем 80 странах с момента начала его первого тура в 1970 году.

Всего тур Farewell Yellow Brick Road длился 330 дней.

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Ранее, 25 июня, Элтон Джон дал последнее выступление на родине на музыкальном фестивале Гластонбери.

13 июня Billboard сообщил, что Элтон Джон уже заработал рекордные $887 млн во время своего еще не завершенного прощального тура, который получил название Farewell Yellow Brick Road Tour. По мнению специалистов, к последнему шоу, которое пройдет 8 июля в Стокгольме, эта сумма превысит $1 млрд. В период до 30 мая музыкант уже провел 309 выступлений, которые посетили в общей сложности 5,7 млн человек.

Прощальный тур Элтона Джона оказался самым кассовым в истории еще в январе 2023 года: артист собрал на 278 концертах около $820 млн. Всего в туре запланировано 333 концерта.

На счету Элтона Джона 30 студийных альбомов. Их продали в мире тиражом свыше 300 млн копий.

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