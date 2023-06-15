Элтон Джон заработает более $1 млрд в прощальном туре

Британский исполнитель Элтон Джон уже заработал рекордные $887 млн во время своего еще не завершенного прощального тура, который получил название Farewell Yellow Brick Road Tour. Об этом 13 июня сообщил Billboard.

По мнению специалистов, к последнему шоу, которое пройдет 8 июля в Стокгольме, эта сумма превысит $1 млрд, пишет НСН.

В период до 30 мая музыкант уже провел 309 выступлений, которые посетили в общей сложности 5,7 млн человек, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Прощальный тур Элтона Джона оказался самым кассовым в истории еще в январе 2023 года, артист собрал на 278 концертах около $820 млн.

Как отмечает телеканал «360», всего в туре Элтона Джона запанировано 333 концерта. На счету Элтона Джона 30 студийных альбомов. Их продали в мире тиражом свыше 300 млн копий.

Также 13 июня Элтон Джон поздравил ФК «Манчестер Сити» с победой в Лиге чемпионов. Команда в финале Лиги чемпионов одержала победу над «Интером» со счетом 1:0, пишет RT.

В августе прошлого года Элтон Джон и Бритни Спирс выпустили новую совместную песню Hold Me Closer.