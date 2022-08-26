Бритни Спирс и Элтон Джон выпустили песню Hold Me Closer

Популярные исполнители Элтон Джон и Бритни Спирс 26 августа выпустили новую совместную песню Hold Me Closer.

Композиция появилась на официальном YouTube-канале Элтона Джона, сопровождаемая сообщением: «Новый сингл Элтона Джона и Бритни Спирс Hold Me Closer уже выпущен».

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Еще в июле в СМИ сообщалось, что исполнители выпустят ремикс на популярную песню Джона 1971 года Tiny Dancer.

Известно, что певцы записали песню на студии в Беверли-Хиллз, выпуск ремикса планируется на Universal Music, передает «Газета.Ru».

Композиция стала первой работой Спирс после освобождения из-под опеки отца в 2021 году. Последний студийный альбом певицы Glory вышел в 2016 году.

Ранее, 25 августа, Элтон Джон исполнил фрагмент записанной с Бритни Спирс песни в ресторане в Каннах.