Бритни Спирс и Элтон Джон выпустят совместную песню

Представители Бритни Спирс и Элтона Джона подтвердили информацию о работе музыкантов над совместной песней. Об этом 8 августа пишет издание Variety.

Трек получил название Hold Me Closer, что в переводе на русский язык означает «Обними меня крепче». Ожидается, что премьера состоится в ближайшие дни. Издание также опубликовало обложку сингла. На ней изображены название песни и два эмодзи — роза и ракета.

Композиция станет первой работой Спирс после освобождения из-под опеки отца в прошлом году. Последний студийный альбом певицы Glory вышел в 2016 году.

В ноябре 2021 года суд освободил Бритни Спирс из-под опеки отца, которая продолжалась практически 14 лет. Известно, что отец контролировал ее финансы, передвижения и личную жизнь вплоть до принятия контрацептивов. После снятия опеки Спирс намекала на то, что другие члены семьи не оказывали ей настоящей поддержки, отмечает «Газета.Ru».

Затем Спирс сообщила, что впервые после прекращения опекунства отца приняла участие в съемках нового фильма, картина получила название «Идол».

В июне 2022-го Спирс вышла замуж за тренера и модель Сэма Асгари. На мероприятие прибыли около 100 гостей. Из числа родственников 40-летней артистки присутствовал только ее брат Брайан, пишет телеканал «360».