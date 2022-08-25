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Элтон Джон исполнил записанную с Бритни Спирс песню до официального релиза

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Фото: Getty Images/David Wolff-Patrick
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Певец Элтон Джон исполнил фрагмент записанной с Бритни Спирс песни Hold Me Closer в ресторане в Каннах за три дня до официального релиза.

Hold Me Closer («Обними меня крепче») — ремейк популярной в 70-х песни Элтона Джона Tiny Dancer.

Выступление транслировалось в прямом эфире в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Официальный выход музыкальной композиции запланирован на 26 августа.

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Ранее, 8 августа, представители Джона и Спирс подтвердили информацию о работе музыкантов над совместной песней. Тогда же издание Variety опубликовало обложку сингла. На ней изображены название песни и два эмодзи — роза и ракета.

Композиция стала первой работой Спирс после освобождения из-под опеки отца в прошлом году. Последний студийный альбом певицы Glory вышел в 2016 году.

В ноябре 2021 года суд освободил Бритни Спирс из-под опеки отца, которая продолжалась практически 14 лет. Известно, что отец контролировал ее финансы, передвижения и личную жизнь вплоть до принятия контрацептивов. После снятия опеки Спирс намекала на то, что другие члены семьи не оказывали ей настоящей поддержки, отмечает «Газета.Ru».

Затем Спирс сообщила, что впервые после прекращения опекунства отца приняла участие в съемках нового фильма, картина получила название «Идол».

В июне 2022-го Спирс вышла замуж за тренера и модель Сэма Асгари. На мероприятие прибыли около 100 гостей. Из числа родственников 40-летней артистки присутствовал только ее брат Брайан, пишет телеканал «360».

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