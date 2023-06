Британский музыкант Элтон Джон дал последнее выступление на родине. Прощальный домашний концерт прошел на музыкальном фестивале Гластонбери 25 июня.

Отмечается, что Элтон Джон выступил на самой престижной из площадок фестиваля — Pyramid Stage, завершив Гластонбери в этом году.

Элтон Джон начал концерт с песни Pinball Wizard 1976 года, которую он не играл более 10 лет. Затем были исполнены такие хиты, как Bennie and the Jets, Goodbye Yellow Brick Road, Your Song, Candle in the Wind, Tiny Dancer, I'm Still Standing, Don't Go Breaking My Heart, и песня Don't Let the Sun Go Down on Me Джорджа Майкла, которому музыкант посвятил свое выступление.

«Одним из самых фантастических британских певцов, авторов песен и творческих людей был Джордж Майкл. Он был моим другом, моим вдохновением, и сегодня был бы его 60-й день рождения. Поэтому я хочу посвятить песню его памяти, всей той музыке, что он оставил нам, она чудесна. Это для тебя, Джордж», — Элтон Джон.

Концерт завершился песней Rocket Man и фейерверком.

Ранее, 13 июня, Billboard сообщил, что Элтон Джон уже заработал рекордные $887 млн во время своего еще не завершенного прощального тура, который получил название Farewell Yellow Brick Road Tour. По мнению специалистов, к последнему шоу, которое пройдет 8 июля в Стокгольме, эта сумма превысит $1 млрд. В период до 30 мая музыкант уже провел 309 выступлений, которые посетили в общей сложности 5,7 млн человек.

Прощальный тур Элтона Джона оказался самым кассовым в истории еще в январе 2023 года: артист собрал на 278 концертах около $820 млн. Всего в туре запланировано 333 концерта.

На счету Элтона Джона 30 студийных альбомов. Их продали в мире тиражом свыше 300 млн копий.