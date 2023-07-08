Под Волгоградом загорелся склад кейтеринга на площади 1000 кв. м

В городе Волжском Волгоградской области загорелся склад кейтеринга. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 19:39 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Волгоградская область, город Волжский, улица Портовая, 16/7, строение 1. Происходит возгорание на территории производственного здания на площади 1 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате пожара пострадавших нет.

Ранее, 5 июля, в Санкт-Петербурге произошел пожар на складе с покрышками. Он был локализован на площади 3 тыс. кв. м. Для тушения огня отправили пожарный поезд и привлекли вертолет спасателей Ка-32. Из-за распространившегося едкого дыма на улице Салова практически невозможно было дышать.