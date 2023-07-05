Пожар на складе с покрышками в Петербурге локализован на площади 3 тыс. кв. м
Пожар на складе с покрышками в Санкт-Петербурге во Фрунзенском районе локализован на площади 3 тыс. кв. м. Об этом сообщили 5 июля в пресс-службе МЧС России.
«Группировка сил и средств увеличена до 95 человек и 28 единиц техники», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В МЧС также сообщили, что для тушения огня на складе отправили пожарный поезд и привлекут вертолет спасателей Ка-32.
Кроме того, как рассказал корреспондент телеканала «78», из-за распространившегося едкого дыма на улице Салова практически невозможно дышать. Прокуратура выясняет причины пожара.
Возгорание началось ранее в этот день. Максимальная площадь огня достигала 3,5 тыс. кв. м. Информация о пострадавших не поступала. Пожару присвоили повышенный № 2.