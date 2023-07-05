Пожар вспыхнул на площади 1 тыс. кв. м на предприятии в Санкт-Петербурге
Пожар на территории предприятия произошел в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 5 июля, сообщает МЧС города в своем Telegram-канале.
Сообщение о возгорании дома 27 по улице Салова во Фрунзенском районе города поступило после полудня.
По данным сотрудников экстренных служб, в ангаре на открытой территории предприятия загорелась готовая продукция и автомобильные шины на площади 1 тыс. кв. м. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.
На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. К ликвидации пожара привлекли девять единиц техники и 41 человек личного состава.
Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее, 4 июля, стало известно, что спасатели ликвидировали возгорание на предприятии по производству бытовой химии в Петербурге. В кирпичном одноэтажном здании размером 15 х 20 м происходило горение обстановки на площади 300 кв. м.