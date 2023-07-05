Площадь пожара на складе с покрышками в Петербурге достигла 3,5 тыс. кв. м
Площадь пожара на складе с покрышками в Санкт-Петербурге во Фрунзенском районе выросла до 3,5 тыс. кв. м. Об этом в среду, 5 июля, сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.
«На открытой территории предприятия происходит горение готовой продукции и автомобильных шин. <…> В 13:56 пожару присвоен повышенный № 2», — говорится в публикации в Telegram-канале.
Информация о пострадавших не поступала. В тушении пожара задействован 41 человек, также привлечено девять единиц техники.
О возгорании по улице Салова, 27, стало известно ранее в этот день. Сообщение о ЧП поступило в 13:01.