На всей территории ХМАО ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

На всей территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) с 8 июля введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за лесных пожаров. Об этом тем же днем сообщила глава региона Наталья Комарова.

«В Белоярском районе с 6 июля введен режим чрезвычайной ситуации, с 7 июля — в лесах Октябрьского, Березовского районов. С 8 июля ввожу режим чрезвычайной ситуации на территории всего автономного округа», — написала она в Telegram.

По словам губернатора, на территории округа действуют 39 лесных пожаров на площади 9114,18 га, а также пять ландшафтных на площади 599 га.

Комарова рассказал, что в тушении пожаров задействованы 573 человека. Дополнительно привлечены 100 человек из лесопожарных формирований Карелии, Архангельской и Мурманской областей.

«Своевременное реагирование сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Югры не позволило природным пожарам перейти на населенные пункты, объекты экономической, социальной инфраструктуры», — указала Комарова.

Ранее, 5 июля, площадь лесных пожаров в Якутии увеличилась на 48 тыс. га, до 145 тыс. га. С огнем ведут борьбу порядка 680 человек. Привлечено семь воздушных судов. Еще 19 судов осуществляют авиапатрулирование.

До этого, 3 июля, спасатели объявили экстренное предупреждение в Среднеканском, Сусуманском, Тенькинском и Хасынском муниципальных образованиях Магаданской области ввиду прогнозируемой высокой пожарной опасности из-за погоды.

25 мая в Рослесхозе рассказали «Известиям», что площадь, пройденная огнем в результате лесных пожаров, выросла в этом году более чем на 100 тыс. га, или на 13,9%, относительно прошлогодних показателей. Пожароопасный сезон на тот момент действовал в 85 субъектах страны.