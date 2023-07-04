Экстренное предупреждение объявили в четырех районах Колымы

Спасатели объявили экстренное предупреждение в Среднеканском, Сусуманском, Тенькинском и Хасынском муниципальных образованиях Магаданской области ввиду прогнозируемой высокой пожарной опасности из-за погоды. Об этом во вторник, 4 июля, сообщили в пресс-службе пожарно-спасательного центра Колымского края (состоит из Магаданской области и северо-восточных районов Якутии).

«Объявлено экстренное предупреждение», — рассказали в центре.

По данным спасателей, прогнозируется пожарная опасность 4-го класса из пяти возможных. Уточняется, что предупреждение будет действовать с 4 по 6 июля.

Накануне губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в области с 5 июля начнет действовать особый противопожарный режим. Силы ГО и ЧС приведены в повышенную готовность. Подобное решение принято из-за прогнозов Гидрометцентра о неблагоприятной погоде в регионе.