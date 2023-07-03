Силы ГО и ЧС привели в готовность из-за погоды в Волгоградской области

В Волгоградской области с 5 июля начнет действовать особый противопожарный режим. Силы ГО и ЧС приведены в повышенную готовность. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Подобное решение принято из-за прогнозов Гидрометцентра о неблагоприятной погоде в регионе. Так, на значительной территории области ожидается до +40 градусов.

Введение противопожарного режима предполагает действие дополнительных мер, в том числе направленных на защиту жизни и здоровья людей, природных ресурсов, сохранность имущества.

Все силы и средства, которые привлекаются к тушению пожаров в регионе, должны быть приведены в повышенную готовность, а население — проинформировано о требованиях, связанных с особым режимом. Рейды в лесах поручено активизировать, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру».

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области с 1 июля ввели ограничение на посещение лесов. Прежний запрет на посещение лесов был введен с 11 июня и продлился до 1 июля.