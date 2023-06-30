Посещение лесов ограничили в Волгоградской области

В Волгоградской области ввели ограничение на посещение лесов. Такие меры необходимы в связи с повышением пожарной опасности.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона, ограничения продлятся до 22 июля. В Волгоградской области ожидается высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности. Об этом сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру».

Прежний запрет на посещение лесов был введен с 11 июня и продлится до 1 июля.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области ликвидируют 11 лесных пожаров. Площадь горения составляет 113 га.