В Свердловской области ликвидируют 11 лесных пожаров

В Свердловской области продолжают действовать 11 природных пожаров. Общая площадь горения составляет 113 га.

По данным «Авиалесоохраны», сутками ранее в регионе действовало десять пожаров. Таким образом, за сутки количество возгораний увеличилось, пишет ИА «Ура.ру». Кроме того, выросла и площадь горения, сутками ранее она составляла 40 га.

Сутками ранее три лесных пожара ликвидировали в Якутии. Общая площадь горения при этом превышала 10 тыс. га. С начала сезона в республике произошло 70 пожаров.