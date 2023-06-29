Три лесных пожара ликвидировали за сутки в Якутии
В Якутии действует 21 лесной пожар, общая площадь которых превысила 10 тыс. га. За сутки в регионе ликвидировали три возгорания в Усть-Майском, Амгинском и Олекминском районах.
По данным ИА YakutiaMedia, пожары общей площадью 4,37 тыс. га за сутки выявлены в Оймяконском, Булунском, Алданском, Амгинском, Мегино-Кангаласском, Усть-Майском и Томпонском районах. В тушении задействованы 255 человек и 13 единиц техники. В Амгинском, Нюрбинском, Олекминском, Таттинском и Оймяконском районах действует высокий класс пожарной опасности.
ИА SakhaNews уточняет, что на аналогичный период 2022 года в регионе действовало 55 пожаров, общая площадь которых превышала 80 тыс. га.
Всего с начала пожароопасного сезона в Якутии произошло 70 лесных пожаров. Общая площадь горения практически достигла 16,6 тыс. га. Кроме того, ликвидировано 47 ландшафтных возгораний площадью свыше 1,6 тыс. га.