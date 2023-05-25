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В Рослесхозе рассказали о росте площади лесных пожаров почти на 14%

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Фото: ТАСС/Максим Слуцкий
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Площадь, пройденная огнем в результате лесных пожаров, выросла в этом году более чем на 100 тыс. га, или на 13, 9 % относительно прошлогодних показателей, рассказали «Известиям» в Рослесхозе. Пожароопасный сезон действует сейчас в 85 субъектах страны, рассказал «Известиям» начальник Управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский.

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По его словам, в этом году пожароопасный сезон наступил на 20 дней раньше обычного.

«Ранний приход весны привел к началу масштабных палов сухой травы. В 90% случаев весенние лесные пожары — это вина человека. Так называемые сельхозпалы, в том числе неосторожное обращение с огнем. Огонь с полей приходит в лес», — пояснил Евгений Писаревский.

С начала года в стране площадь, пройденная огнем, по данным Рослесхоза, составила 877,5 тыс. га. За аналогичный период прошлого года она составляла 770,7 тыс. га. Наибольший прирост по площадям, пройденным огнем, на сегодня дали Еврейская автономная область, Свердловская область.

«На Урале сохраняется сложная ситуация по погодным условиям, однако мы видим изменения: с начала мая ситуация в Свердловской области улучшилась — площади действующих пожаров снизились более чем в 28 раз. Сейчас в Свердловской области ведется тушение 24 лесных пожаров на общей площади 3,7 тыс. га», — добавил представитель ведомства.

Пик весенних лесных пожаров пройден, заверил он. Однако пока на юге Урала сохраняются сложные погодные условия: сильный ветер, температура выше средних значений, отсутствие осадков. В этих регионах увеличена группировка сил и средств для охраны лесов от огня, заверил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Горим, ясно: площадь лесных пожаров в 2023 году увеличилась на 16%

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