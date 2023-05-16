Путин призвал главу Приамурья оперативно реагировать на угрозы пожаров

Доля аварийного жилья в Новосибирской области минимальна по сравнению с другими регионами России. Об этом Владимир Путин заявил во время рабочей встречи с губернатором субъекта Андреем Травниковым, которая 16 мая прошла в режиме видеоконференции. При этом в регионе остаются проблемы с дефицитом мест в школах и детсадах, а также не хватает бригад скорой помощи. В этот же день президент встретился с главой Амурской области Василием Орловым, которого он призвал оперативно реагировать на угрозы природных ЧС.

О чем говорили на встрече

— Порядка 40 объектов планируют обновить в подшефном Новосибирской области Беловодском районе ЛНР. По словам главы региона, помощь уже согласована на ближайшие три года. При этом она заключается не только в проведении ремонтов, но и в работе врачей и коммунальщиков на местах. «У нас говорят, что Беловодский район — 31 муниципальный район Новосибирской области. Из этого и исходим», — отметил он.

— Главной задачей местной власти остается поддержка военнослужащих и их семей, сказал губернатор. По словам Андрея Травникова, с марта в регионе действует проект по комплексной реабилитации участников СВО. Губернатор утверждает, что запрос оказался серьезным, поэтому на территории области планируют запустить программы долгосрочной реабилитации — до года, и среднесрочной — до двух месяцев. Для этого власти займутся строительством центра на 400 койко-мест в санаторно-курортной зоне. Глава региона попросил Владимира Путина поддержать инициативу и поручить помочь с финансированием. Президент пообещал, что документы будут рассмотрены и направлены в правительство.

— Отдельно Владимир Путин заинтересовался ситуацией с территориями опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), которые действуют в регионе — в поселках «Линево» и «Горный». Губернатор заверил президента, что предприятия там развиваются хорошо, и даже отмечается нехватка персонала. Более того, на территориях запущен ряд инвестпроектов. Социально-экономическая обстановка благоприятная: ни безработицы, ни снижения доходов нет, подчеркнул Андрей Травников.

— Доля аварийного жилья в Новосибирской области минимальна по сравнению с другими регионами, констатировал Владимир Путин. В развитии субъекта сохраняются «хорошие тенденции», о чем говорит профицит регионального бюджета, отметил Владимир Путин. Однако он обратил внимание Андрея Травникова на нехватку мест в школах и детсадах. «С точки зрения медицины — это дефицит бригад скорой помощи, это касается и медперсонала, и транспорта», — подчеркнул Владимир Путин. Губернатор в своем выступлении отметил, что только в социальной сфере в плане ближайших трех лет построить и ввести 156 объектов, включая 23 школы на 15 тыс. мест.

— В этот же день президент РФ провел встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым. Он доложил главе государстве о ежегодном росте инвестиций: в 2022-м году был привлечен рекордный объем — 464 млрд рублей. Всего за пять он составил 1,8 трлн рублей, из них в крупные газовые проекты — 1,2 трлн рублей.

— Российский лидер призвал губернатора оперативно реагировать на возникновение природных ЧС в регионе. Владимир Путин подчеркнул, что Амурская область постоянно сталкивается с рисками наводнений и лесных пожаров. Кроме того, президент акцентировал внимание Василия Орлова на важность борьбы с социально-значимыми заболеваниями в регионе. Глава Приамурья, в свою очередь просил Владимира Путина выделить дополнительное финансирование в размере 3,2 млрд рублей на приведение в нормативное состояние части дороги Благовещенск — Свободный.