Площадь пожаров в Якутии за сутки выросла почти на 50 тыс. га

В Якутии продолжают расти количество и площадь лесных пожаров. Там за сутки огонь прошел еще 48 тыс. га. В региональном оперативном штабе уточнили, что, по данным на 5 июля, в республике действует 121 лесной пожар общей площадью 145 123 га и два ландшафтных пожара площадью 3208 га.

С огнем ведут борьбу порядка 680 человек. Привлечено семь воздушных судов. Еще 19 судов осуществляют авиапатрулирование.

За сутки локализовано 19 лесных пожаров на площади более 4,6 тыс. га, рассказал глава департамента лесного надзора, охраны и воспроизводства лесов регионального министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Алексей Гоголев. По его словам, которые приводит ИА SakhaNews, чрезвычайно высокий класс пожарной опасности сохраняется в Усть-Майском, Томпонском, Верхоянском и Амгинском районах, а также на востоке Алданского района.

В пресс-службе республиканского минэкологии ИА YakutiaMedia рассказали, что в Усть-Майском районе пожары пока не представляют опасности для населенных пунктов и объектов экономики. В их тушении задействовано 206 человек.

Режим ЧС действует на территории Якутии с 3 июля. В ближайшие три дня в республике пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы с порывами ветра до 18 м/с. На юго-востоке региона будет очень жарко, температура поднимется до +36 градусов.

Также 3 июля спасатели объявили экстренное предупреждение в Среднеканском, Сусуманском, Тенькинском и Хасынском муниципальных образованиях Магаданской области ввиду прогнозируемой высокой пожарной опасности из-за погоды. Уточняется, что предупреждение будет действовать с 4 по 6 июля.