В Москве отмечают День московского транспорта

День московского транспорта отмечают 8 и 9 июля в столице. Праздник начался с традиционного парада исторической техники, передает телеканал «Известия». По центральным улицам проследовала колонна из 14 трамваев и нескольких автомобилей. Москвичи смогли посидеть в вагонах и сфотографироваться с экспонатами. Также на Чистопрудном бульваре проходит выставка ретротранспорта. А на городских площадях выступают участники проекта «Музыка в метро».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.