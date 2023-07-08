Почти 70 населенных пунктов остались без света в Подмосковье из-за непогоды

В Подмосковье из-за непогоды без света остались 68 населенных пунктов. Об этом сообщил журналистам в субботу, 8 июля, начальник центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Московской области, полковник внутренней службы Иван Гусев.

«Наблюдалось отключение электроснабжения в 68 населенных пунктах в трех городских округах. Работы по восстановлению электроснабжения завершатся в ближайшее время. В результате удара молнии пострадала женщина. С ожогами стоп доставлена в Коломенскую ЦРБ. Погибших нет», — сообщил он.

По данным МЧС, также непогода повалила 63 дерева в семи городских округах. Из-за этого повреждены остекление двух балконов в многоквартирном доме Белозерска городского округа Воскресенск, а также 16 автомобилей в трех городских округах.

В Москве и области накануне вечером и ночью прошли сильные ливни. Так, в подмосковной Коломне за сутки выпало три четверти месячной нормы осадков.

Из-за непогоды в городе в пятницу затопило три улицы и площадь, без электричества осталось почти 20 населенных пунктов. Дождевая вода затопила магазины. На опубликованных кадрах вода текла с улицы по лестницам и заливала нижние этажи помещений. Пострадал один человек — женщина получила ожоги в результате удара молнии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что из-за сильных ливней в регионе дорожные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.