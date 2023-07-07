В Коломне из-за сильных осадков затопило магазины
В подмосковной Коломне 7 июля из-за сильных осадков затопило магазины.
На кадрах видно, как вода течет с улицы по лестницам и заливает нижние этажи помещений. Сотрудники пытаются справиться с потопом подручными средствами.
Ранее в этот день в Коломне во время грозы молния ударила в дерево, неподалеку от которого стояли люди. Момент удара очевидцы сняли на видео. Также в результате осадков десятки автомобилей в городе оказались затоплены наполовину.
При этом в Сети появилось видео, как на улицах Коломны во время ливня занимаются серфингом.
По данным пресс-службы столичного подразделения МЧС, непогода продлится в регионе до полудня 8 июля. Возможны порывы ветра до 15-20 м/с.
Спасатели порекомендовали водителям избегать маневров на дороге, а пешеходам — обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.