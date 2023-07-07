Удар молнии в дерево рядом с людьми в Коломне попал на видео

В подмосковной Коломне во время грозы 7 июля молния ударила в дерево, неподалеку от которого стояли люди. Момент удара очевидцы сняли на видео.

Как видно на кадрах, пешеходы оказались практически по пояс в воде из-за затопления. От удара никто не пострадал.

Между тем, десятки автомобилей в городе оказались затоплены наполовину в следствии сильного ливня.

Мощный поток воды также проник в подъезды жилых домов, как демонстрирует видео.

По данным пресс-службы столичного подразделения МЧС, непогода продлится в регионе до полудня 8 июля. Возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Спасатели порекомендовали водителям избегать маневров на дороге, а пешеходам — обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.

Ранее в тот же день на Омск обрушился мощный ливень, в результате которого в городе затопило дороги и улицы. К ликвидации последствий наводнения привлекли местные спасательные службы и специальную технику.