Удар молнии в дерево рядом с людьми в Коломне попал на видео
В подмосковной Коломне во время грозы 7 июля молния ударила в дерево, неподалеку от которого стояли люди. Момент удара очевидцы сняли на видео.
Как видно на кадрах, пешеходы оказались практически по пояс в воде из-за затопления. От удара никто не пострадал.
Между тем, десятки автомобилей в городе оказались затоплены наполовину в следствии сильного ливня.
Мощный поток воды также проник в подъезды жилых домов, как демонстрирует видео.
По данным пресс-службы столичного подразделения МЧС, непогода продлится в регионе до полудня 8 июля. Возможны порывы ветра до 15-20 м/с.
Спасатели порекомендовали водителям избегать маневров на дороге, а пешеходам — обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.
Ранее в тот же день на Омск обрушился мощный ливень, в результате которого в городе затопило дороги и улицы. К ликвидации последствий наводнения привлекли местные спасательные службы и специальную технику.