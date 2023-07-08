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В подмосковной Коломне за сутки выпало три четверти месячной нормы осадков

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Фото: t.me/moscowtop
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В городе Коломне Московской области за сутки выпало три четверти месячной нормы осадков. Об этом 8 июля сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, за ночь в городе выпало 35 мм осадков, а днем — 18.

«Итого за последние 24 часа в подмосковном городе выпало 53 мм дождя, что составляет более 3/4 от месячной нормы июля», — отметил синоптик в своем Telegram-канале.

К публикации он добавил фотографии подтопленной дождями Коломны.

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Ранее в субботу глава городского округа Александр Гречищев уточнил, что последствия сильного ливня в подмосковной Коломне устраняются. Он отметил, что ликвидированы подтопления по трем основным дорогам города — ул. Октябрьской Революции, Девичье Поле, у ж/д вокзала (станция Голутвин).

Из-за непогоды в городе в пятницу затопило три улицы и площадь, без электричества осталось почти 20 населенных пунктов. Дождевая вода затопила магазины. На опубликованных кадрах вода текла с улицы по лестницам и заливала нижние этажи помещений. Пострадал один человек — женщина получила ожоги в результате удара молнии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что из-за сильных ливней в регионе дорожные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

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