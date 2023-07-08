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В Коломне ликвидированы подтопления по трем основным дорогам города

Глава Коломны Гречищев: ликвидированы подтопления по трем основным дорогам города
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Фото: соцсети
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Последствия сильного ливня в подмосковной Коломне специалисты продолжают устранять спустя день. Подробнее о восстановительных работах рассказал глава городского округа Александр Гречищев в своем Telegram-канале 8 июля.

«Ликвидированы подтопления по трем основным дорогам города — ул. Октябрьской Революции, Девичье Поле, у ж/д вокзала (станция Голутвин). Продолжаются работы на ул. Гагарина — участок затопления огорожен, пути объезда организованы», — сообщил глава округа.

Кроме того, из-за скопления воды возникли проблемы с движением городского транспорта. Так, маршруты № 13, 12, 14, 15, 17, 19 будут следовать с увеличенным интервалом до 30 минут, а маршруты № 68 и 13 — с увеличенным интервалом до 20 минут.

Вместе с тем Гречищев отметил, что, по сообщениям МЧС, непогода в Коломне ожидается и сегодня. Работы по восстановлению продолжатся.

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7 июля в городе из-за сильных осадков затопило магазины. На опубликованных кадрах было видно, как вода текла с улицы по лестницам и заливала нижние этажи помещений. Сотрудники пытаются справиться с потопом подручными средствами.

Также во время грозы молния ударила в дерево, неподалеку от которого стояли люди. Пострадавшая жительница была доставлена в больницу с ожогами.

Между тем губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что из-за сильных ливней в регионе дорожные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

Спасатели порекомендовали водителям избегать маневров на дороге, а пешеходам — обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.

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