В Коломне ликвидированы подтопления по трем основным дорогам города

Последствия сильного ливня в подмосковной Коломне специалисты продолжают устранять спустя день. Подробнее о восстановительных работах рассказал глава городского округа Александр Гречищев в своем Telegram-канале 8 июля.

«Ликвидированы подтопления по трем основным дорогам города — ул. Октябрьской Революции, Девичье Поле, у ж/д вокзала (станция Голутвин). Продолжаются работы на ул. Гагарина — участок затопления огорожен, пути объезда организованы», — сообщил глава округа.

Кроме того, из-за скопления воды возникли проблемы с движением городского транспорта. Так, маршруты № 13, 12, 14, 15, 17, 19 будут следовать с увеличенным интервалом до 30 минут, а маршруты № 68 и 13 — с увеличенным интервалом до 20 минут.

Вместе с тем Гречищев отметил, что, по сообщениям МЧС, непогода в Коломне ожидается и сегодня. Работы по восстановлению продолжатся.

7 июля в городе из-за сильных осадков затопило магазины. На опубликованных кадрах было видно, как вода текла с улицы по лестницам и заливала нижние этажи помещений. Сотрудники пытаются справиться с потопом подручными средствами.

Также во время грозы молния ударила в дерево, неподалеку от которого стояли люди. Пострадавшая жительница была доставлена в больницу с ожогами.

Между тем губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что из-за сильных ливней в регионе дорожные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

Спасатели порекомендовали водителям избегать маневров на дороге, а пешеходам — обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.