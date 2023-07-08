Губернатор Подмосковья рассказал о ситуации в регионе после дождя

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 7 июля рассказал о ситуации в регионе после сильных осадков.

Он отметил, что в Коломне затоплены улицы Гагарина, Октябрьской Революции и Девичье Поле, а также площадь возле ж/д станции Голутвин. На месте работают 58 человек и 22 единицы техники. При этом вокзал в Коломне работает в штатном режиме, в связи с подтоплением территории войти можно только через служебный проход с торца здания. Движение поездов по станции не прерывалось.

«Несколько населенных пунктов остались без электричества — стараемся как можно скорее устранить аварии», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Воробьева, в Красногорске коммунальщики уже ликвидировали подтопления в Павшинской пойме.

Дорожные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы в тех округах, где прошел ливень, добавил губернатор.

Ранее в этот день глава Коломны Александр Гречищев сообщил, что в городе из-за грозы повалены деревья, оборваны электропровода, в ближайшие часы осадки не прекратятся.

В Коломне во время грозы молния ударила в дерево, неподалеку от которого стояли люди. Пострадавшая жительница была доставлена в больницу с ожогами.

Также из-за сильных осадков затопило магазины. На кадрах видно, как вода течет с улицы по лестницам и заливает нижние этажи помещений. Сотрудники пытаются справиться с потопом подручными средствами.

При этом в Сети появилось видео, как на улицах Коломны во время ливня занимаются серфингом.

По данным пресс-службы столичного подразделения МЧС, непогода продлится в регионе до полудня 8 июля. Возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Спасатели порекомендовали водителям избегать маневров на дороге, а пешеходам — обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.