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Семейный забег в честь Дня семьи, любви и верности прошел в Дагестане

«Известия» показали семейный забег в Махачкале, посвященный Дню семьи, любви и верности
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Беговое сообщество Дагестана провело семейный забег в честь Дня семьи, любви и верности в парке Ленинского Комсомола в Махачкале. О мероприятии. объединившем семьи, рассказал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Он поучаствовал в забеге вместе с сыном. По правилам соревнования участие в нем мог принять ребенок в возрасте до 14 лет, а также его папа или мама.

По словам Магомедова, на дистанцию в 1 км вышло много детей.

«Мой сын убежал вперед. В Махачкале беговое сообщество организовало праздник бега для детей, мальчишек и девчонок, но со всем детьми должны бегать их родители. Но родители не поспевают, потому что детвора убежала», — рассказал он.

Как следует из опубликованных журналистом кадров, участие в забеге приняли сотни детей младшего возраста. Некоторые родители бежали 1 км с детскими колясками, в которых находились совсем юные участники забега.

На финише все дети получили медали и сладости. Магомедов отметил, что в Махачкале проводится много мероприятий ко Дню семьи, любви и верности.

«Есть забег в гору Тарки-Тау, там главный приз — велосипед, это для детей постарше. В горах проводятся пешие семейные туристические походы. Будет организован концерт в центре Махачкалы», — добавил он.

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История и особенности праздника 8 июля

Как сообщалось ранее в субботу, верующие в день праздника посещают службу в церкви, читают молитву о благополучии в семье, здоровье близких, гармонии и взаимопонимании. Женщины просят об излечении от бесплодия и долгожданном ребенке.

Общепринятым символом праздника является ромашка. Этот цветок собирают в букеты, дарят близким.

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