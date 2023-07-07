8 июля — День семьи, любви и верности: история святых Петра и Февронии, традиции праздника

В России 8 июля отмечают теплый и вдохновляющий праздник — День семьи, любви и верности. Установленное в честь святых покровителей Петра и Февронии торжество берет свое начало еще в Средневековой Руси, а традиции празднования передаются из поколения в поколение. В 2023 году знаменательная дата приходится на субботу. «Известия» освещают историю и приметы праздника.

День семьи, любви и верности 2023 — история праздника

В основе торжества лежит легенда о святых Петре и Февронии Муромских. Эта история дошла до наших дней благодаря древнерусской повести. Согласно ее тексту, в XIII веке жил муромский князь Петр. По мнению историков, речь в действительности идет о князе Давиде Юрьевиче, который принял имя Петр в монашестве. Правитель заболел тяжкой хворью — проказой. Все тело покрылось струпьями, ни один лекарь или снадобье не могли помочь.

Тогда Петру во сне явилось видение о том, что победить недуг ему поможет дочь пчеловода Феврония из рязанского села Ласково. Князь отправился к девушке, и она согласилась помочь ему. Взамен правитель обещал жениться на знахарке. Однако, когда болезнь оставила Петра, он передумал держать слово и отправился обратно в Муром. Но еще на половине пути на теле его вновь появились струпья. Испуганный князь развернул кортеж и бросился в ноги Февронии, вымолив у нее прощение.

Пара сыграла свадьбу, и брак их был счастливым и крепким. На закате жизни оба супруга приняли постриг и удалились в монахи. Они умерли в один день, 8 июля, в один и тот же час.

Петр и Феврония завещали похоронить их в одном гробу с тонкой перегородкой, однако воля мужа и жены поначалу была нарушена из-за монастырских правил. Но на следующий день тела княжеской четы чудесным образом оказались лежащими вместе. Тогда супругов захоронили вместе, их останки и по сей день хранятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.

В 1547 году церковь причислила Петра и Февронию к лику святых. Они считаются покровителями семьи, олицетворяют собой любовь и верность.

Праздник в день памяти святой четы 8 июля в народе отмечают уже несколько столетий. Объявленный Годом семьи 2008 год вывел празднования на масштабный уровень, торжество начали справлять по всей России. А в 2022 году праздник был закреплен на официальном уровне.

День семьи, любви и верности 2023 — традиции праздника

Верующие в день праздника посещают службу в церкви, читают молитву о благополучии в семье, здоровье близких, гармонии и взаимопонимании. Женщины просят об излечении от бесплодия и долгожданном ребенке.

Общепринятым символом праздника является ромашка. Этот цветок, который легко найти в июльские дни, вплетают в венки, собирают в букеты, дарят близким. Юные девушки используют ромашку, чтобы погадать и узнать о чувствах избранника. Изображение белого цветка с желтой серединкой украшает афиши, открытки и другие визуальные презентации праздника.

Ромашка изображена и на медали за любовь и верность. Этой награды удостаиваются супруги, которые состоят в браке не менее 25 лет, воспитывают общих детей, пользуются известностью и уважением среди окружающих сограждан.

Во многих городах России организуют специальные мероприятия, посвященные празднику — ярмарки, фестивали, концерты, акции. Центром празднования становится родина святых Петра и Февронии — город Муром. Ежегодно там проходит торжественный концерт, который посещают деятели культуры и даже высокопоставленные лица.

День семьи, любви и верности 2023 — что нельзя делать

В день праздника продолжится Петров пост, поэтому накрывать стол богатыми яствами нельзя, как и употреблять алкоголь. Нужно отдавать предпочтение скромной пище.

Запрещено в День семьи конфликтовать с близкими, ссориться и выяснять отношения.

Кроме того, под запрет попадают шитье и вязание.

Несмотря на то что праздник тесно связан с любовью и институтом брака, жениться в этот день нельзя. Допустимы лишь помолвка или обручение.

День семьи, любви и верности 2023 — приметы

С праздником связано много народных примет. Например, дождливый день считается предвестником богатого урожая меда. А вот если погода сухая и жаркая, то грибы найти в лесах будет сложно.

Северный ветер сулит теплую и ясную погоду, а восточный — осадки и ненастья.

Незадолго до праздника, 4 июля, в России отмечали Ульянов день — еще одно торжество, связанное с влюбленными. «Известия» рассказали об истории и традициях знаменательного дня.