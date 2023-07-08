Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков заявил об отсутствии определенности по встрече Путина и Эрдогана
Мир
Захарова оценила намерение Киева вести учет кассетных боеприпасов
Армия
Авиация ВС РФ нанесла удары по позициям ВСУ на купянском направлении
Происшествия
Почти 70 населенных пунктов остались без света в Подмосковье из-за непогоды
Спорт
Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» ван дер Сар попал в реанимацию
Мир
В Греции признали расплату экономики страны за санкции против России
Общество
В двух округах Иркутска ввели режим ЧС из-за повышения уровня рек
Общество
Около 300 автомобилей находятся в очереди на Крымский мост со стороны Кубани
Общество
В Москве в День семьи, любви и верности поженятся около тысячи пар
Происшествия
ВСУ ночью обстреляли Донецк и Светлодарск снарядами натовского калибра
Мир
Число пострадавших из-за взрыва на нефтегазовой платформе в Мексике достигло восьми
Армия
Шойгу проверил подготовку новых соединений на полигонах ЮВО

Госдума в июле примет решение о введении запрета на смену пола в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственная дума в течение июля примет решение о запрете смены пола, сообщил 8 июля председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что для россиян важны традиционные семейные ценности. Володин привел слова президента Чехии Петра Павла о том, что если в конфликте на Украине победит Россия, то «все западные ценности будут уничтожены».

«Одним словом, озвучил, что замышляют Вашингтон и Брюссель. Они хотят навязать чуждые нам псевдоценности, разрушить идентичность нашего народа. Их планы обречены на провал <…>. В течение июля примем решение о запрете смены пола», — продолжил спикер Госдумы.

Он также напомнил, что в 2020 году россияне проголосовали за Конституцию, защищающую «институт брака как союз мужчины и женщины», а в 2022 году были приняты законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексотношений, ЛГБТ, а также педофилии.

Гей over: в РФ намерены ввести штрафы за ЛГБТ-пропаганду в компьютерных играх
В Госдуме подготовили поправки ко второму чтению законопроекта о запрете нетрадиционных ценностей

Госдума 14 июня приняла в первом чтении законопроект о запрете операций по смене пола. Законопроектом допускается медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но лишь «по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения».

Законопроект был внесен в ГД 30 мая. Его авторами стали почти 400 парламентариев.

24 апреля министр юстиции РФ Константин Чуйченко назвал одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве отмену возможности смены пола в паспорте и других документах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023