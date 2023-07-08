Госдума в июле примет решение о введении запрета на смену пола в России

Государственная дума в течение июля примет решение о запрете смены пола, сообщил 8 июля председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что для россиян важны традиционные семейные ценности. Володин привел слова президента Чехии Петра Павла о том, что если в конфликте на Украине победит Россия, то «все западные ценности будут уничтожены».

«Одним словом, озвучил, что замышляют Вашингтон и Брюссель. Они хотят навязать чуждые нам псевдоценности, разрушить идентичность нашего народа. Их планы обречены на провал <…>. В течение июля примем решение о запрете смены пола», — продолжил спикер Госдумы.

Он также напомнил, что в 2020 году россияне проголосовали за Конституцию, защищающую «институт брака как союз мужчины и женщины», а в 2022 году были приняты законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексотношений, ЛГБТ, а также педофилии.

Госдума 14 июня приняла в первом чтении законопроект о запрете операций по смене пола. Законопроектом допускается медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но лишь «по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения».

Законопроект был внесен в ГД 30 мая. Его авторами стали почти 400 парламентариев.

24 апреля министр юстиции РФ Константин Чуйченко назвал одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве отмену возможности смены пола в паспорте и других документах.