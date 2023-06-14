Госдума приняла в I чтении проект о запрете операций по смене пола
Госдума 14 июня приняла в I чтении законопроект о запрете операций по смене пола.
«Поправки предлагается внести в федеральные законы «Об актах гражданского состояния» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», — говорится на сайте ГД.
Законопроектом допускается медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но лишь «по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения». Перечень учреждений и порядок принятия решений будет утвержден правительством. Помимо этого, согласно проекту, органам ЗАГС запрещается корректировать документы на основе справок о смене пола, которые выданы медицинскими организациями.
Минздрав России поддерживает ужесточение регулирования вопроса о смене пола, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.
Данный законопроект был внесен в ГД 30 мая. Его авторами стали почти 400 парламентариев.
24 апреля министр юстиции РФ Константин Чуйченко назвал одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве отмену возможности смены пола в паспорте и других документах.
5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, который затронул призывы к смене пола. Закон распространяется на фильмы, книги, рекламные ролики, публикации в СМИ и компьютерные игры, в которых демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения или содержится информация, способная вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол. За нарушение запрета предусмотрены штрафы до 10 млн рублей.