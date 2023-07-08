В бундестаге выступили против поставок Украине кассетных боеприпасов

В бундестаге выступили против поставок Киеву кассетных боеприпасов. Соответствующее заявление сделал глава комитета бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер, его слова передает немецкое издание Sueddeutsche Zeitung 8 июля.

Он отметил, что такие поставки являются незаконными. Взамен на опасные кассетные боеприпасы Хофрайтер предложил передать Киеву немецкие крылатые ракеты.

Также парламентарий призвал поддержать возглавляемую Данией и Нидерландами европейскую коалицию, координирующую обучение украинских летчиков (в том числе управлению F-16), с точки зрения материально-технического обеспечения. В настоящий момент ФРГ туда не входит.

Кроме того, глава комитета призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца сделать четкие заявления по теме поставок кассетных боеприпасов Киеву на предстоящем саммите в Вильнюсе. Наряду с этим Хофрайтер подчеркнул мощь российских вооруженных сил, отметив сильную линию фронта.

Ранее в этот день экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что поставки Украине кассетных боеприпасов сделают армию этой страны менее эффективной, чем когда были использованы обычные осколочно-фугасные снаряды.

7 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. По его словам, Киев дал гарантии ответственно использовать их.

В свою очередь, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал решение поставить Киеву кассетные боеприпасы жестом отчаяния со стороны США.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам. Она вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.