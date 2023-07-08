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В Шебекино приостановлены восстановительные работы из-за обстрелов со стороны ВСУ

Восстановительные работы в белгородском Шебекино приостановили из-за обстрелов ВСУ
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Фото: ТАСС/EPA/STRINGER
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Восстановительные работы в Шебекино Белгородской области и возвращение в город жителей приостановлено из-за новых обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в субботу, 8 июля.

«После ночных событий в Шебекино приняли решение на два дня объявить выходные для наших строителей, которые занимаются восстановлением города. И приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения», — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков добавил, что при принятии дальнейших решений будут опираться на оперативную обстановку.

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Ранее в этот день ВСУ обстреляли Шебекино из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». По предварительным данным, пострадавших нет.

До этого, 3 июля, «Известия» показывали кадры восстановления Шебекино в Белгородской области. На них видно, как рабочие занимаются ремонтом кровель и фасадов поврежденных зданий. В то же время специалисты проводят уборку территорий.

25 июня в связи с улучшением оперативной обстановки были открыты въезды в город Шебекино и село Новая Таволжанка. Гладков отмечал, что в Шебекинском округе продолжаются восстановительные работы, их планируют завершить к 1 августа.Удары по приграничным российским регионам стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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